¿Qué Estaciones del Metro y Metrobús CDMX Están Cerradas Mañana 8 de Marzo? Horario de Cierre

En el marco de la realización de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el transporte público tendrá modificaciones en su servicio, por eso acá te decimos qué estaciones del Metro y Metrobús CDMX estarán cerradas mañana domingo 8 de marzo 2026 y el horario en que se va a aplicar dicho cierre en líneas.

Debido a que la movilización es el principal evento de ese domingo, en una nota ya te dijimos a qué hora empieza la macha este 8 de marzo 2026, la ruta de la manifestación y la lista de calles cerradas y alternativas viales para la gente que deba transitar por donde pasan los contingentes.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 8 de marzo 2026?

Para este domingo las estaciones de varias líneas del Metro CDMX van a permanecer cerradas en el marco de los trabajos de remodelación arquitectónica que se realizan en la línea 2. Ante esta situaciones, las siguientes paradas estarán sin servicio:

Estación Allende de la Línea 2.

Estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.

Estación Pino Suárez de la Línea 2.

Estación Pino Suárez de la Línea 1.

Estación Bellas Artes de la Línea 2.

Estación Bellas Artes de la Línea 8.

Estación San Antonio Abad de la Línea 2.

Estación Chabacano de la Línea 2.

Estación Viaducto de la Línea 2.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas el 8 de marzo 2026?

A través de redes sociales, el Metrobús señaló que debido a las movilizaciones por el 8M varias líneas y estaciones pueden verse afectadas durante este domingo 8 de marzo, por eso pidió a los usuarios mantenerse pendientes de todas las modificaciones que se anuncien por la marcha. La estaciones y líneas que podrían suspender su servicio son las siguientes:

Cierre de las estaciones Reforma y Hamburgo de la Línea 1.

Cierre de las estaciones en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de la Línea 3.

Cierre de estaciones en el tramo Buenavista - Amajac de la Línea 4 (Ruta Sur).

Cierre de las estaciones en el tramo Buenavista - Bellas Artes de la Línea 4 (Ruta Norte).

Cierre de las estaciones en el tramo Hidalgo - Campo Marte de la Línea 7.

Horario del cierre de estaciones del Metro y Metrobús este 8 de marzo 2026

El Metrobús anunciará los cierres que habrá y el horario que durarán este domingo 8 de marzo. Por su parte, las estaciones del Metro CDMX van a permanecer cerradas todo el día y reanudarán su servicio el lunes 9 de marzo a las 05:00 de la mañana.

