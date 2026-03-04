8M en CDMX: Aquí la Lista Completa de Contingentes y Colectivas que Participarán en la Marcha

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Como cada año, en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha multitudinaria que llegará hasta el Zócalo. Te decimos qué contingentes y colectivas participarán en la manifestación por el 8M.

La marcha partirá al mediodía desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma.

Entre las principales consignas del 8M este 2026 estarán el alto a los feminicidios, la lucha por el aborto legal y la reducción a la jornada laboral.

Noticia relacionada: Marcha 8M Incluyente 2026 en Ciudad Juárez: Nueva Ruta, Horario y Puntos Clave del Recorrido

¿A qué hora iniciará la marcha del 8M en CDMX y cuál será su recorrido?

En conferencia de prensa, la organización dio a conocer que este 2026 habrá cuatro consignas principales para la marcha del Día Internacional de la Mujer:

¡Ni una menos! ¡Alto a los feminicidios!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡40 horas ya!

Además, se señaló que la manifestación se concentrará a las 11:30 desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma. Los primeros contingentes partirán al mediodía.

La marcha por el 8M recorrerá Reforma, la avenida Juárez y tomará la calle 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo.

Video: Día Internacional de la Mujer: Así ha Avanzado la Lucha Por Sus Derechos Desde 1857

¿Qué contingentes participarán en el 8M en la Ciudad de México este 2026?

Este domingo 8 de marzo, los contingentes que participarán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en CDMX seguirán el siguiente orden:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes

Descubierta con manta: organizaciones convocantes del 8M

Mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas, así como colectivos trans

Personas con discapacidad

Universitarias

Organizaciones populares

Organizaciones sindicales

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones políticas

Cabe señalar que otras colectivas tendrán puntos de reunión alternos, como el Monumento a la Revolución. Según la organización We R Women On Fire la hora de reunión para este punto será al mediodía y la salida ocurrirá a partir de la 1 de la tarde.

Historias recomendadas: