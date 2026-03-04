8M en CDMX: Aquí la Lista Completa de Contingentes y Colectivas que Participarán en la Marcha
Este domingo se llevará a cabo la marcha por el 8M en la Ciudad de México, te decimos qué contingentes y colectivas participarán en la manifestación por el Día de la Mujer
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Como cada año, en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha multitudinaria que llegará hasta el Zócalo. Te decimos qué contingentes y colectivas participarán en la manifestación por el 8M.
- La marcha partirá al mediodía desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma.
- Entre las principales consignas del 8M este 2026 estarán el alto a los feminicidios, la lucha por el aborto legal y la reducción a la jornada laboral.
¿A qué hora iniciará la marcha del 8M en CDMX y cuál será su recorrido?
En conferencia de prensa, la organización dio a conocer que este 2026 habrá cuatro consignas principales para la marcha del Día Internacional de la Mujer:
- ¡Ni una menos! ¡Alto a los feminicidios!
- ¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!
- ¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!
- ¡40 horas ya!
Además, se señaló que la manifestación se concentrará a las 11:30 desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma. Los primeros contingentes partirán al mediodía.
La marcha por el 8M recorrerá Reforma, la avenida Juárez y tomará la calle 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo.
¿Qué contingentes participarán en el 8M en la Ciudad de México este 2026?
Este domingo 8 de marzo, los contingentes que participarán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en CDMX seguirán el siguiente orden:
- Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes
- Descubierta con manta: organizaciones convocantes del 8M
- Mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas, así como colectivos trans
- Personas con discapacidad
- Universitarias
- Organizaciones populares
- Organizaciones sindicales
- Organizaciones de la sociedad civil
- Organizaciones políticas
Cabe señalar que otras colectivas tendrán puntos de reunión alternos, como el Monumento a la Revolución. Según la organización We R Women On Fire la hora de reunión para este punto será al mediodía y la salida ocurrirá a partir de la 1 de la tarde.
