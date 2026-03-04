Marcha 8M Incluyente 2026 en Ciudad Juárez: Nueva Ruta, Horario y Puntos Clave del Recorrido

La edición 2026 de la Marcha 8M Incluyente en Ciudad Juárez ya tiene ruta y horario confirmados. El comité organizador informó que este año el recorrido tendrá modificaciones respecto a los últimos cuatro años, por lo que se recomienda a las asistentes y automovilistas tomar previsiones.

La movilización se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer y contempla concentración, marcha y lectura de posicionamientos en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

¿A qué hora y dónde inicia la marcha?

La convocatoria está programada a las 12:30 del mediodía en la Plaza del Monumento a Benito Juárez, ubicada en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y calle Constitución, donde comenzará la concentración de contingentes. Desde este punto arrancará el recorrido oficial.

¿Cuál es la ruta oficial de la 8M Marcha Incluyente 2026?

El trayecto confirmado por el comité organizador será el siguiente:

Plaza del Monumento a Benito Juárez (punto de concentración)

Calle Constitución

Giro a la izquierda en Juan de Dios Peraza

Paso por el memorial de la Bici Rosa, en honor a Isabel Cabanillas

Calle Francisco I. Madero

Avenida 16 de Septiembre

Avenida Benito Juárez

Puente Internacional Paso del Norte

Calle Ramón Corona

Retorno a la Plaza del Monumento a Benito Juárez

A diferencia de años anteriores, en esta edición no se ingresará al túnel de la avenida 16 de Septiembre. En su lugar, las participantes caminarán por el carril exterior y las banquetas para dirigirse hacia la avenida Benito Juárez con rumbo al puente internacional.

Punto de posicionamiento y cierre

Al llegar al antimonumento de la Cruz de Clavos se dará lectura a un posicionamiento y a consignas relacionadas con la lucha feminista en Ciudad Juárez.

Posteriormente, el contingente regresará por la calle Ramón Corona hasta la Plaza del Monumento a Benito Juárez, con el objetivo de concluir el recorrido en un punto considerado seguro, permitiendo que las asistentes se retiren de manera ordenada.

Autoridades y organizadoras recomiendan a la ciudadanía anticipar traslados y considerar posibles cierres viales en la zona centro durante el desarrollo de la movilización.

