¿Cuándo y a Qué Hora Es la Marcha Separatista 8M 2026 en Ciudad Juarez?
Se dieron a conocer el horario, el recorrido y las recomendaciones para la marcha separatista de este 8 de marzo en Ciudad Juárez; aquí te contamos lo que debes saber.
La agrupación Amazonas dio a conocer los horarios y el recorrido que se llevará a cabo durante la marcha feminista separatista del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “El miedo cambió de bando”.
Horario y Recorrido de la Marcha Separatista
La cita será el 8 de marzo a las 11:30 de la mañana para salir a las 12:00 del mediodía desde el Parque de San Lorenzo, frente a la iglesia. El contingente continuará por la calle Fray Junípero hasta la avenida Paseo Triunfo de la República, para llegar al Monumento a la Madre, ubicado en el Parque Borunda, donde darán a conocer su posicionamiento.
En el lugar habrá mujeres de seguridad organizando y acomodando al contingente, el cual estará integrado de la siguiente manera:
- Madres de víctimas
- Maternidades e infancias, mujeres neurodivergentes, adultas mayores y mujeres con discapacidad
- Adolescentes
- Mujeres migrantes
- Contingente general (mujeres)
Medidas de Apoyo y Seguridad
La marcha contará con un equipo de mujeres que brindará apoyo durante la movilización; estarán identificadas con distintos colores para proporcionar diferentes tipos de ayuda a las participantes que lo requieran.
- Psicólogas portarán chaleco amarillo. Las mujeres neurodivergentes o quienes necesiten primeros auxilios psicológicos podrán acercarse a ellas.
- Paramédicas portarán chalecos color rosa y serán las encargadas de brindar primeros auxilios en caso de ser necesario, por lo que exhortaron a acudir con ellas si se requiere apoyo.
Nota Relacionada: Piden Respetar la Marcha Separatista en Ciudad Juárez; Convocan Solo a Mujeres
Finalmente, destacaron que se trata de una marcha única y exclusivamente para mujeres. Niños de hasta 12 años son bienvenidos; sin embargo, pidieron respeto a la convocatoria y evitar la asistencia de hombres y personas con diferentes autopercepciones, aclarando que esto no debe considerarse un acto de discriminación.
