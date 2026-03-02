¿Cuándo y a Qué Hora Es la Marcha Separatista 8M 2026 en Ciudad Juarez?

La agrupación Amazonas dio a conocer los horarios y el recorrido que se llevará a cabo durante la marcha feminista separatista del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “El miedo cambió de bando”.

Horario y Recorrido de la Marcha Separatista

La cita será el 8 de marzo a las 11:30 de la mañana para salir a las 12:00 del mediodía desde el Parque de San Lorenzo, frente a la iglesia. El contingente continuará por la calle Fray Junípero hasta la avenida Paseo Triunfo de la República, para llegar al Monumento a la Madre, ubicado en el Parque Borunda, donde darán a conocer su posicionamiento.

En el lugar habrá mujeres de seguridad organizando y acomodando al contingente, el cual estará integrado de la siguiente manera:

Madres de víctimas

Maternidades e infancias, mujeres neurodivergentes, adultas mayores y mujeres con discapacidad

Adolescentes

Mujeres migrantes

Contingente general (mujeres)

Medidas de Apoyo y Seguridad

La marcha contará con un equipo de mujeres que brindará apoyo durante la movilización; estarán identificadas con distintos colores para proporcionar diferentes tipos de ayuda a las participantes que lo requieran.

Psicólogas portarán chaleco amarillo. Las mujeres neurodivergentes o quienes necesiten primeros auxilios psicológicos podrán acercarse a ellas.

portarán chaleco amarillo. Las mujeres neurodivergentes o quienes necesiten primeros auxilios psicológicos podrán acercarse a ellas. Paramédicas portarán chalecos color rosa y serán las encargadas de brindar primeros auxilios en caso de ser necesario, por lo que exhortaron a acudir con ellas si se requiere apoyo.

Finalmente, destacaron que se trata de una marcha única y exclusivamente para mujeres. Niños de hasta 12 años son bienvenidos; sin embargo, pidieron respeto a la convocatoria y evitar la asistencia de hombres y personas con diferentes autopercepciones, aclarando que esto no debe considerarse un acto de discriminación.

