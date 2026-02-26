Cambio de Horario en Ciudad Juárez 2026: ¿Cuándo Debo Adelantar el Reloj?

Este próximo 8 de marzo se realizará el cambio de horario de invierno a verano en la frontera norte del estado de Chihuahua, por lo que los habitantes de Ciudad Juárez y Ojinaga, deberán adelantar una hora su reloj.

La información fue dada a conocer por autoridades municipales, quienes recordaron que este ajuste aplica para la franja fronteriza, con el objetivo de mantener la homologación con ciudades de Estados Unidos.

¿A qué hora se cambia el reloj en Ciudad Juárez?

El ajuste deberá realizarse a las 2:00 de la madrugada del domingo 8 de marzo, adelantando el reloj una hora.

En términos prácticos: si son las 2:00 de la mañana, deberán marcarse las 3:00. Se recomienda hacer el cambio antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones. Los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente.

El horario en la frontera con El Paso se mantendrá homologado, por lo que no habrá diferencia de tiempo entre ambas ciudades. Esto facilita la actividad laboral, comercial y educativa entre Ciudad Juárez y El Paso, especialmente para quienes cruzan diariamente por motivos de trabajo o estudio.

¿Qué implica el horario de verano?

Con este ajuste habrá:

Más luz natural por la tarde

Menos luz por la mañana

El objetivo es aprovechar mejor la luz solar durante el día. Las autoridades recomiendan tomar previsiones, especialmente en rutinas laborales y escolares, para adaptarse al nuevo horario sin contratiempos.

