Conductor Pierde el Control y Choca Contra Tres Autos Estacionados en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 25 de febrero se registró un accidente vial que dejó varios vehículos dañados, así como a un joven de entre 20 y 25 años lesionado, en el cruce de la calle Oaxaca y Tres Cumbres, en la colonia Morelos III, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, un automóvil deportivo de color rojo circulaba a exceso de velocidad de norte a sur sobre la calle Oaxaca. Al llegar al cruce con la calle Tres Cumbres, el conductor perdió el control, lo que provocó que impactara contra un vehículo de color naranja que se encontraba estacionado.

Sin embargo, tras intentar reincorporarse a la circulación, no logró controlar el automóvil y terminó estampándose contra otros dos vehículos, entre ellos un carro de color gris y una camioneta que también estaban estacionados.

Autoridades Atendieron la Emergencia

Al lugar arribaron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para resguardar el área y realizar el peritaje correspondiente, por lo que cerraron un carril de la vialidad mencionada.

Paramédicos también acudieron para brindar los primeros auxilios al conductor lesionado y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

