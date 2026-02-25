Hallan Cuerpo Calcinado y Sin Cabeza en Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez

Un cuerpo calcinado y sin cabeza fue localizado en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas en la zona.

El hallazgo se registró sobre la calle Eduardo Barbachano, donde se reportó la presencia de un cadáver al interior de un pozo. Tras el aviso a los números de emergencia, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Localizan restos humanos dentro de un pozo

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo presentaba signos de haber sido calcinado y además se encontraba decapitado, por lo que fue necesario el trabajo especializado de personal de Servicios Periciales.

Los agentes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, ni mayores detalles sobre las circunstancias del crimen.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SeMeFo), donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y lograr su identificación.

La investigación continúa a cargo de la autoridad competente para esclarecer este hecho violento registrado en el suroriente de Ciudad Juárez.

