Conductor Resulta Lesionado Tras Chocar Contra Poste Metálico en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este 25 de febrero se registró un accidente vial que dejó lesionado al conductor de un vehículo color gris, cuando circulaba sobre el Blvd. Independencia, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el conductor circulaba a bordo de su automóvil a exceso de velocidad en sentido de sur a norte sobre el bulevar antes mencionado. Al llegar a una curva, a la altura de la colonia El Papalote, perdió el control del volante y se impactó contra un poste metálico. Tras el choque, el vehículo dio varios giros, cruzó el camellón central y terminó en sentido contrario de la vialidad.

Autoridades Cerraron un Carril

Al lugar acudió personal de la Coordinación General de Seguridad Vial para resguardar la zona y cerrar uno de los carriles, lo que generó afectaciones al tráfico en el sector.

Posteriormente, paramédicos de rescate brindaron los primero auxilios al conductor lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

