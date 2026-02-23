Mujer es Asesinada a Balazos al Exterior de su Domicilio en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 23 de febrero se registró el homicidio de una mujer al exterior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles De la Fuente y Ramacoi del fraccionamiento Complejo Roma en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Hallan Cuerpo Enterrado en Terreno Baldío de la Colonia Tierra Nueva en Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la mujer, quien hasta el momento ha sido identificada como Marisol, de 32 años, se encontraba al exterior de su domicilio cuando fue atacada con múltiples disparos de arma de fuego por un sujeto armado que viajaba a bordo de una motocicleta.

También se informó que la víctima se encontraba acompañada de sus hijos, quienes permanecían en el interior del domicilio y fueron reportados por las autoridades como a salvo.

Autoridades Aseguran la Escena del Crimen

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas para asegurar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes. Posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre la víctima ni sobre el presunto atacante. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se amplíen los datos.

Historias recomendadas: