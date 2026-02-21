Hallan Cuerpo Enterrado en Terreno Baldío de la Colonia Tierra Nueva en Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado enterrado en un terreno baldío ubicado en la Prolongación Miguel de la Madrid, en la colonia Tierra Nueva, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo se registró luego de que autoridades recibieran el reporte sobre la presencia de restos humanos en el predio. Al acudir al lugar, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre que se encontraba parcialmente sepultado.

Presentaba signos de violencia y una bolsa en la cabeza

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba signos de violencia y tenía una bolsa alrededor de la cabeza. Además, vestía una camisa en color café al momento de ser localizada.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene abierta la investigación para esclarecer estos hechos.

