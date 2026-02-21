Asesinan a Balazos a Un Hombre en la Colonia Frida Kahlo en Ciudad Juárez

Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Diego y Yo y Soneto 154, en la colonia Frida Kahlo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, residentes del sector escucharon varias detonaciones y realizaron el llamado al número de emergencias. Al arribar al sitio, elementos de distintas corporaciones policiacas localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública, sin signos vitales.

La víctima no ha sido identificado oficialmente

Tras confirmar el fallecimiento, los agentes procedieron a acordonar el perímetro para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

El hombre no ha sido identificado oficialmente. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar con precisión la causa de muerte.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

