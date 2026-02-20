Se Registra Volcadura en Ciudad Juárez; Conductor Huye y Deja a Sus Tres Acompañantes

La madrugada de este viernes 20 de febrero se registró una volcadura en el viaducto Mártires del 1968 2 de octubre no se olvida, en Ciudad Juárez, que dejó a una persona lesionada, dos asegurados y un conductor prófugo.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, una camioneta color gris con cuatro pasajeros circulaba a exceso de velocidad de norte a sur sobre el viaducto. Al pasar el cruce con la calle 15 de Septiembre, el conductor perdió el control, lo que provocó que el vehículo volcara.

Dos de los Acompañantes Fueron Asegurados por Autoridades

Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga y dejó en el lugar a sus tres acompañantes, entre ellos una mujer que resultó lesionada. Paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarla a un hospital, para recibir atención médica.

Los otros dos pasajeros no presentaron lesiones, por lo que fueron asegurados por elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial con el fin de que puedan aportar datos sobre el responsable que huyó, así como para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información al respecto. Se espera que, tras las investigaciones en curso, se brinden mayores detalles que permitan dar con el responsable.

