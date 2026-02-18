Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja Joven Herido y Un Niño Desaparecido

Un ataque armado registrado en el Valle de Juárez dejó a un joven de aproximadamente 20 años lesionado por disparos de arma de fuego y a un menor de cuatro años presuntamente privado de la libertad, lo que activó un fuerte operativo de seguridad en la zona fronteriza de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió a la altura de la puerta 54 del bordo del Río Bravo. Tras recibir los impactos, el herido logró caminar hasta el cruce de Venustiano Carranza y la carretera Juárez-Porvenir, en el poblado de San Isidro, donde solicitó auxilio.

Menor de 4 años presuntamente habría sido llevado por los agresores

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que dentro del vehículo en el que viajaba la víctima se encontraba un niño de cuatro años, quien presuntamente fue llevado por los responsables del ataque. Hasta el momento, se desconoce el paradero del menor.

Según la información preliminar, los agresores se desplazaban en una camioneta pickup negra y en un automóvil compacto rojo, desde donde realizaron las detonaciones antes de huir.

Tras los hechos, trascendió que dos sujetos habrían cruzado hacia el lado estadounidense para entregarse a las autoridades, dejando abandonados en el sector dos vehículos: uno propiedad de la víctima y otro que presuntamente estaría vinculado con los responsables.

Autoridades estatales y de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo en el Valle de Juárez para localizar al menor y esclarecer los hechos, mientras continúan las investigaciones para determinar la mecánica exacta del ataque.

