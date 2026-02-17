Violencia en Aldama: Registran Bloqueos, Ponchallantas e Incendio de Camión de Maquiladora

El municipio de Aldama , Chihuahua, registró en las últimas horas una serie de hechos violentos en distintos puntos y horarios, lo que generó movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno y reforzamiento de filtros de seguridad en la zona colindante con la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados bloquearon momentáneamente la entrada de la ciudad utilizando tráileres y arrojaron objetos ponchallantas sobre la carpeta asfáltica, afectando la circulación.

Posteriormente, en el sector conocido como Chorreras, sujetos armados despojaron a un particular de su vehículo y continuaron esparciendo ponchallantas sobre la carretera.

Incendian camión de personal en la madrugada

Uno de los hechos que más alarma generó ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada en la avenida Constitución y calle 30, en la colonia Centro, donde civiles armados interceptaron un camión de transporte de personal de una maquiladora, obligaron al conductor a descender y posteriormente incendiaron la unidad.

El coordinador de la Fiscalía Zona Centro, Francisco Arizpe, informó que afortunadamente no había pasajeros a bordo, solo el chofer, quien resultó ileso. Precisó además que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por parte de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició carpetas de investigación con base en los hechos reportados; sin embargo, señaló que no se cuenta con querellas por el robo de vehículo ni por los daños ocasionados.

¿Disputa criminal en el corredor hacia Ojinaga?

Autoridades estatales indicaron que estos eventos serían consecuencia de la presunta disputa entre dos grupos criminales que operan en el corredor que conecta hacia Ojinaga, zona estratégica para el trasiego de droga.

Continúa la Violencia en el Corredor Aldama-Ojinaga de Chihuahua

Previo al incendio del camión, también se reportó el robo de automóviles en la carretera a Ojinaga, donde fueron localizados ponchallantas a la altura del kilómetro 52.

El director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas, confirmó la instalación de un filtro de seguridad en el Libramiento Oriente y el despliegue del helicóptero “Halcón” hacia la zona limítrofe con Aldama, en coordinación con el comisario de ese municipio, para brindar respaldo operativo.

¿Suspenden clases por hechos de violencia en Aldama?

Tras el incendio del camión de maquiladora, se informó la suspensión de clases en el CBTA 312; sin embargo, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado desmintió una suspensión generalizada en el municipio.

En otro tema, ante versiones extraoficiales sobre un incremento de robos en negocios pequeños durante el fin de semana, el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, señaló que será necesario revisar las estadísticas oficiales para determinar si existe un aumento real o si se trata de una percepción derivada de casos aislados.

Mientras tanto, las estrategias de seguridad, según lo señalado por autoridades municipales, deberán reforzarse con mayor presencia estatal y federal para contener la escalada de violencia en esta región cercana a la capital del estado.

