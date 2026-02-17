Alertan por Vientos de 80 km/h en Cd. Juárez; Se Registran Daños Materiales y Lesionados

La Dirección General de Protección Civil activó este martes 17 de febrero una alerta preventiva por viento en Ciudad Juárez, ante el incremento gradual en la intensidad de las rachas.

Durante la tarde de este martes se reportaron rachas máximas de 83.7 kilómetros por hora y una velocidad sostenida de 77.2 kilómetros por hora, condiciones que generaron diversas emergencias en distintos puntos de la ciudad.

Caída de cristal en Torre Centinela y trabajadores lesionados

Uno de los incidentes ocurrió en la Torre Centinela, donde un cristal con daños preexistentes se desprendió debido a las fuertes rachas y cayó sobre un vehículo. Durante este incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en la construcción de un hotel, dos trabajadores resultaron lesionados luego de que el viento provocara la caída de un polín de aproximadamente 40 centímetros, el cual se encontraba a una altura de 35 metros. Ambos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica.

Árboles caídos en distintos sectores

Por su parte, Protección Civil mencionó que atendió múltiples reportes de árboles derribados en diferentes colonias:

Alfonso Quiroz y José Vasconcelos, colonia Francisco I. Madero

Pez Luna y Guachinango, colonia Rancho Anapra

Avenida Del Charro y Álamos, colonia Partido La Fuente

Sierra Grande y Montes Urales

Fernando Montes de Oca y José Borunda, colonia Ex Hipódromo

Las labores fueron realizadas por diversas unidades operativas. Las autoridades informaron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climáticas para atender cualquier situación de emergencia que pudiera registrarse en las próximas horas.

