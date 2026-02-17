Dos Trabajadores Terminan Lesionados Tras Caída de Material de Construcción en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 17 de febrero reportaron a dos trabajadores de la construcción lesionados, luego de que les cayera material mientras laboraban en un edificio ubicado sobre la calle San Antonio, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, los empleados, quienes hasta el momento no han sido identificados, se encontraban realizando labores en el inmueble cuando ocurrió el accidente.

Se presume que las fuertes ráfagas de viento registradas en la ciudad pudieron haber sido un factor que influyó en la caída del material de construcción que los aplastó; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del accidente.

Traslado de los Trabajadores

Al lugar arribaron varias unidades de paramédicos para realizar las maniobras necesarias y trasladar a los afectados a recibir atención médica a un Hospital. Hasta el momento, ambos trabajadores son reportados como delicados de salud, y se informó que al menos uno de ellos presenta múltiples fracturas.

Podría Interesarte: Se Incendia Tarimera en la Colonia Granjas Santa Elena de Ciudad Juárez

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre este incidente. Se espera que durante el día se brinden mayores detalles sobre lo ocurrido, así como sobre el estado de salud de los trabajadores; de igual manera, se prevé que la empresa proporcione información oficial al respecto.

Historias recomendadas: