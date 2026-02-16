Toman Primaria Narciso Mendoza en Chihuahua; Padres de Familia Tienen Postura Dividida

Un grupo de madres de familia cerró el acceso a la primaria Escuela Primaria Narciso Mendoza, ubicada en la colonia Mármol, en la ciudad de Chihuahua, en protesta por presuntas prácticas de exhibición contra alumnos cuyos padres no han cubierto la cuota escolar.

Las manifestantes acusan a la directora y al subdirector de colocar listas en los salones con los nombres de los niños que no han pagado la aportación voluntaria, fijada en 700 pesos, lo que, aseguran, vulnera la integridad de los estudiantes.

Ahí está la prueba de las listas que se pusieron en cada salón de los niños que no pagaron, ponen arriba que no se liquidó la cuota, luego la lista con los nombres, la cuota es de 700 pesos.

Además de la inconformidad por las cuotas escolares, las madres denunciaron presuntos casos de acoso dentro del plantel y solicitaron la remoción de los directivos.

Queremos que quiten a los directivos, con los maestros no tenemos problema, si no los quitan no abrimos la escuela, hay mucho acoso en la escuela, llevamos cartas para denunciar que los maestros hacen bullying a los niños, lo más común son burlas, tenemos audios y videos, esas pruebas las tiene educación...

Otro grupo de padres exigía que el plantel fuera reabierto

La situación generó momentos de tensión, ya que otro grupo de padres exigía que el plantel fuera reabierto para no afectar el derecho a la educación de sus hijos. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para evitar confrontaciones físicas entre los presentes.

Ante el conflicto, una comisión de la SNTE Sección 8 y de Servicios Educativos acudió al plantel para instalar una mesa de diálogo y revisar las pruebas presentadas por las denunciantes.

El despido de los maestros depende de lo que se pueda documentar, qué evidencias hay, en estos procesos puede haber sanciones desde llamadas de atención, días de suspensión, descuentos, todo depende de lo que se acredite, queremos agotar el diálogo y la mediación.

Por su parte, madres que se pronunciaron a favor de reabrir la escuela señalaron que desde el viernes se ofreció apoyo para que las inconformes fueran escuchadas, pero insistieron en que el cierre del plantel afecta a los estudiantes.

Desde el viernes se les ofreció el apoyo a ellas para ser escuchadas pero que la escuela se abra, están violentando el derecho de que nuestros hijos tengan educación, pedimos que se abra la escuela, que se investigue y existan consecuencias para quien resulte responsable.

Las autoridades educativas indicaron que valorarán las evidencias relacionadas con el presunto acoso escolar y la exhibición de alumnos por cuotas, a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones correspondientes.

