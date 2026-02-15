Dan 90 Años de Prisión a Pareja por Secuestro en Cd. Juárez; Víctima Sigue Desaparecida

El pasado sábado 14 de febrero, a través de un boletín de prensa, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que obtuvo una sentencia de 90 años de prisión en contra de Sergio Prisciliano B. V. y Mayra L. D., por el delito de secuestro agravado en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron cuando la pareja, en compañía de otras personas, arribó a un domicilio ubicado en el cruce de las calles De la Roca y José Antonio Pedroza, en la colonia Kilómetro 27. Mediante el uso de un arma de fuego, obligaron a la víctima a subir a un automóvil.

Víctima Secuestrada Continúa Desaparecida

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades, fue mediante dictámenes periciales, entrevistas y documentos que se acreditó que el pasado 4 de febrero de 2024 los ahora sentenciados secuestraron a un hombre, quien hasta la fecha continúa desaparecido.

Fue así que el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos emitió el fallo condenatorio contra los detenidos. Durante la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia privativa de la libertad que deberán cumplir en el Cereso Femenil número dos y en el Cereso Varonil número tres de esta frontera.

