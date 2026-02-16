Pareja Resulta Lesionada Tras Volcadura en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 15 de febrero se registró una volcadura sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, la cual dejó como saldo a una pareja lesionada.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas, la pareja circulaba de sur a norte sobre la carretera antes mencionada cuando una camioneta les cerró el paso. Debido a esto, el conductor perdió el control de su vehículo, el cual giró en repetidas ocasiones hasta impactarse contra una lámpara de alumbrado público y terminar volcado.

Autoridades Resguardaron el Lugar

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar el área, quienes además solicitaron la presencia de una unidad de ambulancia para que la pareja recibiera atención médica y posteriormente fuera trasladada a un hospital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas lesionadas. Se espera que, una vez que concluyan los peritajes correspondientes, se den a conocer más detalles sobre el accidente. En cuanto al vehículo que los impactó, se desconoce su paradero, por lo que se espera que las autoridades logren localizarlo.

