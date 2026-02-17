Se Incendia Tarimera en la Colonia Granjas Santa Elena de Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 16 de febrero se registró un fuerte incendio en una tarimera ubicada en el cruce de las calles Cedros y Naranjos, en la colonia Granjas Santa Elena, en Ciudad Juárez. Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos con dos máquinas y tres cisternas para sofocar el fuego.

Podría Interesarte: IMSS en Ciudad Juárez Salva a Bebé Prematuro de 800 Gramos; Nació con 25 Semanas de Gestación

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades correspondientes, se cree que una falla en el sistema eléctrico habría provocado el incendio. Sin embargo, será hasta que se realice el peritaje correspondiente cuando se determine la causa real del siniestro.

No se Reportaron Personas Lesionadas

Tras el incidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Sin embargo, se informó que varias viviendas de la colonia Granjas Santa Elena se quedaron temporalmente sin energía eléctrica, por lo que fue necesario solicitar la intervención de personal de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio.

Posteriormente, se indicó en el lugar que las autoridades investigaran el establecimiento para verificar que cuente con los permisos y medidas de seguridad correspondientes para operar.

Rompen Pared para Salvar a Hombre de Incendio en la Castillo Peraza de Ciudad Juárez

Historias recomendadas: