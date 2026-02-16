IMSS en Ciudad Juárez Salva a Bebé Prematuro de 800 Gramos; Nació con 25 Semanas de Gestación

Lo que comenzó como un embarazo de trillizos con pronóstico reservado terminó convirtiéndose en una historia de lucha y supervivencia en Ciudad Juárez. A las 25.7 semanas de gestación, tres bebés nacieron de forma anticipada; debido a la extrema prematurez, solo uno logró salir adelante.

El menor, conocido como “Toñito”, pesó apenas 800 gramos al momento de su nacimiento, una condición considerada de muy alto riesgo médico. De inmediato, fue atendido por un equipo multidisciplinario en el Hospital de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió cuidados intensivos especializados.

Solo uno de los trillizos sobrevivió al parto

Los tres recién nacidos, originarios del municipio de Buenaventura, Chihuahua, fueron ingresados de manera emergente; sin embargo, sus dos hermanas no lograron sobrevivir ante las complicaciones derivadas de la prematuridad extrema.

La atención médica incluyó vigilancia constante, soporte especializado y seguimiento clínico continuo, primero en el Hospital General de Zona Número 22 y posteriormente en el Hospital General Regional Número 2, ambos pertenecientes al IMSS en Ciudad Juárez.

La madre del menor expresó públicamente su agradecimiento por la atención brindada por el personal médico y de enfermería, destacando el acompañamiento recibido durante el proceso.

