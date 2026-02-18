Localizan Sin Vida a Interno del Cereso Número 3 en Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles 18 de febrero se reportó el deceso de un interno del Centro de Reinserción Social número 3, ubicado sobre la calle Barranco Azul, en la colonia Toribio Ortega en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, compañeros de celda del fallecido, quien se encontraba recluido en el módulo dos de este centro penitenciario, señalaron que durante la madrugada comenzó a convulsionar; sin embargo, cuando recibió atención médica, ya no contaba con signos vitales.

Investigan Posible Agresión

En un inicio se creía que se trataba de una muerte natural. No obstante, al revisar al interno, se percataron de que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que se presume que las convulsiones pudieron ser consecuencia de estas lesiones. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información al respecto.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Agencia Estatal de Investigación, quienes ingresaron al área para iniciar con las investigaciones correspondientes al interior de la celda. Posteriormente, arribó el Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá determinar la causa de muerte.

Fallecen Otros Dos Internos Tras ser Hospitalizados

También se dio a conocer que durante el pasado fin de semana fueron trasladados a un hospital de la ciudad dos internos del Cereso número 3 por cuestiones de salud. Ambos fallecieron mientras recibían atención médica y de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, estos dos hombres murieron por causas naturales.

