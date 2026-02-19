Localizan Cuerpo Inhumado en Terreno Baldío de Ciudad Juárez Durante Rastreo

Personal de la Unidad de Ausentes Hombres, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, realizó un rastreo en un terreno baldío de Ciudad Juárez, donde contaban con información sobre la posible inhumación de un cuerpo.

El operativo se llevó a cabo en el cruce de las calles Portal del Avellano y Atrás Quedó la Huella, en el fraccionamiento Portal del Roble Segunda Etapa. En las labores de búsqueda también participó un agente canino especializado.

Recuperan cuerpo con apoyo de antropología forense

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, en el sitio fue localizado el cuerpo de un hombre, por lo que se solicitó el apoyo de personal de antropología forense para realizar la recuperación del cuerpo.

Las diligencias se desarrollaron en la zona señalada, mientras se efectuaban los trabajos correspondientes para el procesamiento del área y el levantamiento de los restos. Hasta el momento no se han informado mayores detalles sobre la identidad de la víctima.

