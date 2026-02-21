Localizan Sin Vida a Joven de 17 Años en la Colonia Infonavit Solidaridad de Ciudad Juárez

Un joven de 17 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Privada Fernando Pacheco Parra y Fernando Pacheco Parra, en la colonia Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911, donde se informó que el menor había sido encontrado inconsciente dentro de la vivienda, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de paramédicos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras revisar al adolescente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Investigan causa de muerte; no se observan huellas de violencia

Posteriormente, agentes ministeriales y personal del Servicio Médico Forense, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se hicieron cargo de la escena. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones forenses, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que serán los resultados periciales los que esclarezcan las circunstancias del deceso.

