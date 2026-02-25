Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de su Vehículo en Chihuahua

La mañana de este miércoles 25 de febrero se reportó el homicidio de un hombre de aproximadamente 22 años de edad, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo, justo al exterior de su vivienda ubicada sobre la calle Zubirán, entre las calles 73 y 75 de la colonia Sector 3, en la zona sur de la ciudad de Chihuahua.

Sujetos Armados Dispararon en Repetidas Ocasiones

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo arribaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. El joven recibió impactos en el rostro y en otras partes del cuerpo, lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas para asegurar la escena del crimen. En el sitio quedaron esparcidos varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados por personal de criminalística de la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones.

Posteriormente, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con el paradero de los presuntos responsables.

