Continúa Investigación en el Cereso 3 de Cd. Juárez; Interno Será Imputado por Feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia mantiene abiertas las investigaciones para el esclarecimiento del feminicidio de Sandra González López, de 40 años, quien fue estrangulada en el área de visita conyugal del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información al interior de la dependencia, hasta el momento se ha logrado establecer que Sandra acudió al centro penitenciario con la intención de terminar su relación sentimental con el interno José Francisco "N", por lo que presuntamente iniciaría los trámites de divorcio.

Interno será imputado por feminicidio

Según las indagatorias, esta decisión habría provocado la reacción violenta del recluso, quien presuntamente la estranguló dentro del área destinada a visitas conyugales. Trascendió que fue el propio interno quien notificó a los custodios del penal sobre lo ocurrido.

Noticia relacionada: Asesinan a Mujer en Visita Conyugal Dentro del Cereso 3 de Ciudad Juárez

Las autoridades señalaron que Sandra conoció a José Francisco mientras visitaba a un familiar en el Centro de Reinserción Social y posteriormente inició una relación sentimental con él, la cual culminó en matrimonio al interior del penal.

Archivos periodísticos refieren que José Francisco purga una sentencia de 16 años de prisión tras ser encontrado penalmente responsable del delito de homicidio agravado.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 23 de enero de 2016, cuando citó a Jesús Javier Padilla Salas, de 27 años, en un domicilio del fraccionamiento Jardines de Satélite, donde lo torturó por casi dos horas para después privarlo de la vida con un arma blanca. El cuerpo fue localizado el 2 de abril de ese mismo año en avanzado estado de descomposición.

En su declaración por ese crimen, el ahora sentenciado manifestó que actuó motivado por celos, al descubrir mensajes en redes sociales entre la víctima y su entonces pareja sentimental.

En las próximas horas, la Fiscalía de Género presentará a José Francisco ante un Tribunal de Control para formular imputación por el delito de feminicidio. De acuerdo con lo previsto por la autoridad ministerial, solicitarán una pena de hasta 60 años de prisión en su contra.

Historias recomendadas: