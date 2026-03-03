Localizan Cuerpo Calcinado en la Colonia Robinson de Chihuahua

La mañana de este martes 3 de marzo fue localizada una persona sin vida en las inmediaciones del Río Chuvíscar, en la intersección de las calles Mina de San Guillermo y Mina La Negrita, en la colonia Robinson, al suroriente de la ciudad de Chihuahua.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano tras recibir una llamada al número de emergencias 911, en la que alertaban sobre la presencia de un cuerpo calcinado y atado de las extremidades inferiores con cinta adhesiva de color gris.

Investigación y Levantamiento de Evidencias

El sitio fue acordonado para que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaran el levantamiento de evidencias alrededor de la escena e iniciaran con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se solicitó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se practicará la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá determinar su identidad y sexo; aunque se presume que se trata de un masculino, serán las autoridades las que lo determinen una vez concluidas las pruebas correspondientes.

