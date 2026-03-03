Hombre Asesinado a Balazos en la colonia Parques Industriales de Ciudad Juárez

La madrugada de este martes 3 de marzo se registró el homicidio de un hombre en el cruce de la avenida Valentín Fuentes y la calle General Jesús M. Ríos, en la colonia Parques Industriales de Ciudad Juárez.

Vecinos del sector llamaron al número de emergencia 911 después de observar a dos hombres discutiendo en la vía pública y, momentos después, escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir encontraron a un hombre tirado en la calle.

Presuntos Responsables Huyeron del Lugar

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes y encontraron a la víctima sin vida, con impactos de arma de fuego. Junto con personal de la Guardia Nacional, resguardaron la zona para garantizar la seguridad.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llegó para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las primeras investigaciones. Indicaron que en el sitio se localizaron al menos 17 casquillos percutidos.

El Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado a sus instalaciones, donde se practicará la necropsia de ley, lo que permitirá determinar su identidad. En cuanto a los presuntos responsables, se informó que vestían ropa oscura y huyeron a pie tras el ataque. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con los hechos.

