Presentarán Ante Fiscalía de Chihuahua a Presunto Líder Criminal Detenido en Monterrey

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, detuvieron a Manuel “N” en cumplimiento de una orden de aprehensión, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como parte del programa “Se Busca Información”, en coordinación con autoridades de Estados Unidos y México.

Podría Interesarte: Asesinan a Mujer en Visita Conyugal Dentro del Cereso 3 de Ciudad Juárez

La captura se realizó el pasado lunes 2 de marzo en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León. Tras su aseguramiento, Manuel “N” fue entregado a autoridades chihuahuenses para su traslado, bajo un dispositivo especial de seguridad, hacia el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.

¿De Qué se le Acusa a Manuel “N”?

El presunto líder criminal, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por cinco homicidios y secuestro agravado, arribó a esta frontera minutos antes de las seis de la tarde en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Abraham González. Tras su arribo, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en el Distrito Zona Norte, donde se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía enumeró algunos de los delitos que se le imputan al detenido y los dio a conocer a través de un comunicado:

Secuestro agravado cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, el 24 de septiembre de 2017, en un domicilio de la colonia Parajes del Valle. La orden de aprehensión se emitió el 22 de junio de 2019. Homicidio cometido en perjuicio de tres personas, ocurrido el 7 de octubre de 2016 en un bar ubicado sobre el boulevard Manuel Gómez Morín. La orden de aprehensión se emitió el 20 de febrero de 2019. Homicidio calificado cometido en perjuicio de dos personas, ocurrido el 18 de junio de 2020 en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el Blvd. Zaragoza. La orden de aprehensión se emitió el 4 de agosto de 2020.

Historias recomendadas: