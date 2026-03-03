Trasladan a “El Chivis” a Ciudad Judicial en Cd. Juárez; Enfrenta Tres Órdenes de Aprehensión

Tras permanecer desde la tarde del lunes y durante la madrugada del martes en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a las 8:00 de la mañana salió un operativo especial en el que fue trasladado en un camión blindado Manuel G. M., alias “El Chivis” o “El Profe”, señalado como presunto líder criminal.

El imputado cuenta con tres órdenes de aprehensión por su presunta participación en un secuestro agravado y en el homicidio de cinco hombres, en hechos ocurridos desde 2016.

De acuerdo con la información oficial, tras su captura en Monterrey, el presunto fue trasladado vía aérea a Ciudad Juárez, donde fue ingresado a la Fiscalía para la práctica de exámenes médicos y su declaración preparatoria. Posteriormente, se le notificaron formalmente los cargos en su contra.

Al ser considerado un objetivo prioritario por autoridades del estado de Chihuahua y de Estados Unidos, las instalaciones permanecieron bajo resguardo de personal fuertemente armado.

En el convoy de traslado participaron elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes escoltaron el vehículo blindado hasta llegar a Ciudad Judicial.

Órdenes de aprehensión en su contra

Las órdenes vigentes corresponden a los siguientes hechos:

Secuestro agravado cometido el 24 de septiembre de 2017 en una vivienda de la calle Valle de Abdalagís, en el fraccionamiento Parajes del Valle. La orden fue girada el 22 de junio de 2019.

cometido el 24 de septiembre de 2017 en una vivienda de la calle Valle de Abdalagís, en el fraccionamiento Parajes del Valle. La orden fue girada el 22 de junio de 2019. Triple homicidio ocurrido el 7 de octubre de 2016 en un bar de una plaza comercial del bulevar Manuel Gómez Morín, en el fraccionamiento Fuentes del Valle. La orden fue emitida el 20 de febrero de 2019.

ocurrido el 7 de octubre de 2016 en un bar de una plaza comercial del bulevar Manuel Gómez Morín, en el fraccionamiento Fuentes del Valle. La orden fue emitida el 20 de febrero de 2019. Doble homicidio registrado el 18 de junio de 2020 en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de los bulevares Zaragoza e Independencia, en la colonia Manuel Valdez. La orden fue girada el 4 de agosto de 2020.

Realizan audiencias privadas en Ciudad Judicial

La primera audiencia fue programada a las 10:00 de la mañana en la Sala 17 por el caso del doble homicidio; al mediodía en la Sala 21 por el triple asesinato; y a las 2:00 de la tarde en la Sala 22 por el secuestro agravado.

Las tres audiencias fueron declaradas privadas por la autoridad judicial.

