Caso Rancho Las Luces Suma 4 Carpetas en Chihuahua; Reclutaba a Sus Víctimas en Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que actualmente son cuatro las carpetas de investigación abiertas en la Zona Centro en torno al caso del Rancho Las Luces, donde presuntamente una persona reclutaba a jóvenes mediante redes sociales con la promesa de trabajo en la venta de donas en cruceros de la capital.

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas eran contactadas a través de plataformas digitales para ofrecerles empleo en la ciudad de Chihuahua; sin embargo, posteriormente eran trasladadas al rancho ubicado en el ejido Chuvíscar, donde presuntamente eran retenidas contra su voluntad y sometidas a distintos abusos, entre ellos de tipo sexual.

Te podría interesar: Menor es Vinculada a Proceso por el Secuestro de una Pareja en Motel de Ciudad Juárez

Denuncia reciente amplía las investigaciones

Concepción Márquez, coordinadora de Delitos Sexuales de la Fiscalía Zona Centro, dio a conocer que el pasado domingo 1 de marzo se recibió una nueva denuncia proveniente de la Zona Occidente, la cual fue declinada a esta jurisdicción.

En dicha querella, la persona denunciante señaló que hace aproximadamente dos años su hijo fue invitado por un individuo, a través de redes sociales, para vender donas en los cruceros de la ciudad de Chihuahua, perdiendo comunicación con él desde el 12 de febrero. El joven fue identificado con las iniciales E. R. G.

La autoridad confirmó que la última persona que presentó denuncia forma parte del grupo de 13 individuos localizados durante el cateo efectuado en el Rancho Las Luces. Todos ellos se encuentran actualmente en calidad de víctimas o testigos dentro de la investigación.

Investigan en Chihuahua Red de Abuso y Tráfico de Órganos tras Denuncia de dos Hermanos

Heliodoro Araiza, fiscal de la Zona Centro, precisó que todos los involucrados son mayores de edad y que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para imputarles algún delito.

El funcionario subrayó que algunos han decidido rendir declaración y otros no; sin embargo, reiteró que por ahora no hay datos que permitan proceder en su contra, manteniéndose su calidad de víctimas o personas de interés mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Historias recomendadas: