Mujeres Trabajadoras de Obras y Servicios Colocan Vallas en CDMX Previo a Movilizaciones por 8M
Decenas de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios se encargaron de montar las pesadas estructuras. Destacaron las mujeres quienes parecían superar en número a los hombres
Durante la madrugada de este viernes continuó la instalación de vallas en el Palacio de la Bellas Artes y el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, previo a las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Fueron decenas de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios quienes se encargaron de montar las pesas estructuras, de más de 2 metros de altura.
Entre ellos estaba Yesenia quien lleva más de 5 años trabajando para esta dependencia y siempre le ha tocado colocar estas vallas, cuando se acerca alguna manifestación.
“A parte de esto, también hacemos recolección de basura, cascajo, porque también tengo los dos turnos tarde y noche. Normalmente nos vamos a las 6:00, pero no tenemos horario de salida por esto”, aseguró Yesenia.
Doña Rosa tiene 60 años y también trabajó durante toda la madrugada y parte de la mañana de este viernes.
Durante los trabajos de esta madrugada destacaron las mujeres quienes parecían superar en número a los hombres.
“Somos mujeres; podemos con todo”, respondió Angélica una trabajadora, al cuestionarle si las estructuras eran muy pesadas, y aseguró que solo usa para protegerse, “los guantes y la fuerza".
Durante la tarde y noche se cubrió la zona del Palacio de las Bellas Artes, sobre la Avenida Juárez, y durante la madrugada trabajaron en el área del Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Hidalgo.
Antes se colocaron vallas metálicas también en la Catedral Metropolitana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional.
Las vallas se colocan en el marco de las marchas programadas.
Marchas
La mayoría de los contingentes partirán el mediodía desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo capitalino.
Avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y continuarán por 5 de mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.
Estados
En Chihuahua capital, la marcha comenzará a las 3 de la tarde en la Glorieta de la División del Norte con destino a la Plaza del Ángel, varios edificios de gobierno se encuentran protegidos con vallas.
En Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Morelia, Michoacán; Cancún, Quintana Roo; y Tula, Hidalgo también se llevarán a cabo movilizaciones por el 8M.
Con información de Guillermo Segura
