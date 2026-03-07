Mujeres Trabajadoras de Obras y Servicios Colocan Vallas en CDMX Previo a Movilizaciones por 8M

Durante la madrugada de este viernes continuó la instalación de vallas en el Palacio de la Bellas Artes y el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, previo a las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Fueron decenas de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios quienes se encargaron de montar las pesas estructuras, de más de 2 metros de altura.

Entre ellos estaba Yesenia quien lleva más de 5 años trabajando para esta dependencia y siempre le ha tocado colocar estas vallas, cuando se acerca alguna manifestación.

“A parte de esto, también hacemos recolección de basura, cascajo, porque también tengo los dos turnos tarde y noche. Normalmente nos vamos a las 6:00, pero no tenemos horario de salida por esto”, aseguró Yesenia.

Doña Rosa tiene 60 años y también trabajó durante toda la madrugada y parte de la mañana de este viernes.

Durante los trabajos de esta madrugada destacaron las mujeres quienes parecían superar en número a los hombres.

“Somos mujeres; podemos con todo”, respondió Angélica una trabajadora, al cuestionarle si las estructuras eran muy pesadas, y aseguró que solo usa para protegerse, “los guantes y la fuerza".

Durante la tarde y noche se cubrió la zona del Palacio de las Bellas Artes, sobre la Avenida Juárez, y durante la madrugada trabajaron en el área del Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Hidalgo.

Antes se colocaron vallas metálicas también en la Catedral Metropolitana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional.

Las vallas se colocan en el marco de las marchas programadas.

Video | Movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer: En la CDMX, Inicia Resguardo de Edificios y Negocios

Marchas

La mayoría de los contingentes partirán el mediodía desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo capitalino.

Avanzarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y continuarán por 5 de mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Estados

En Chihuahua capital, la marcha comenzará a las 3 de la tarde en la Glorieta de la División del Norte con destino a la Plaza del Ángel, varios edificios de gobierno se encuentran protegidos con vallas.

En Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Morelia, Michoacán; Cancún, Quintana Roo; y Tula, Hidalgo también se llevarán a cabo movilizaciones por el 8M.

Con información de Guillermo Segura

