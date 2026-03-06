Venus y Saturno Estarán en Conjunción este 8 de Marzo; ¿Cómo Ver los Dos Planetas Juntos?

Este 8 de marzo Venus y Saturno habrán de reunirse en el cielo. Te decimos cómo y a qué hora presenciar la conjunción de estos dos planetas.

Venus y Saturno se alinearán en el cielo a simple vista el domingo.

se alinearán en el cielo a simple vista el domingo. Los planetas se ubicarán a un dedo de distancia en la bóveda celeste.

¿Qué es una conjunción planetaria?

Los aficionados de la astronomía saben que el cielo a veces ofrece espectáculos que solo están en nuestros ojos. Las constelaciones reúnen estrellas que pueden estar a miles de años luz de distancia, en extremos opuestos del vecindario galáctico, pero a nuestros ojos parecen reunirse a propósito.

De la misma forma, en ocasiones los planetas se juntan en nuestro cielo, a pesar de ubicarse a millones de kilómetros de distancia en el espacio. A este fenómeno se le conoce como conjunción.

El próximo domingo 8 de marzo, Venus y Saturno aparecerán muy cerca el uno del otro en cielo. Esta conjunción se podrá apreciar a simple vista en los dos hemisferios del planeta.

Aunque estarán a un millón 600 mil kilómetros, para nosotros parecerá que están apenas a un dedo de distancia.

¿Cómo y a qué hora ver la conjunción de Venus y Saturno?

La conjunción ocurrirá poco después del atardecer. Saturno se ubicará en el oeste y la izquierda estará Venus, apuntando hacia el este.

Los planetas estarán apenas a un grado de distancia. Quienes recuerden nuestro artículo sobre cómo medir distancias en el cielo con las manos, sabrán que esta longitud es mínima, inferior al ancho de un dedo.

Saturno y Venus serán dos puntos muy cercanos y, además, muy brillantes. Incluso en los cielos con amplia contaminación visual podrá verse fácilmente este fenómeno.

Venus es el tercer objeto más brillante del cielo, solo detrás del Sol y la Luna. Por su parte, Saturno será especialmente brillante esa noche, tanto o más que las estrellas de Orión, una de las constelaciones más sencillas de identificar.

No habrá pretexto este domingo: quien mire el cielo el 8 de marzo después del atardecer habrá de maravillarse.

