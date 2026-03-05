Asteroide 2024 YR4 No Golpeará la Luna en 2032: Esto Debes Saber

El asteroide 2024 YR4 no golpeará la Luna en 2032. Nuevos cálculos elaborados por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA indican que el objeto pasará, en términos astronómicos, muy cerca de nuestro satélite.

Inicialmente se calculó que el asteroide 2024 YR4 tenía un 4.3% de probabilidades de golpear la Luna.

tenía un 4.3% de probabilidades de golpear la Luna. Astrofísicos señalaron que un impacto contra la Luna arrojaría meteoros a la Tierra por cien años.

El asteroide que puso a temblar a la Luna

En diciembre del 2024, el Very Large Telescope (Telescopio Muy Grande, en español) en Río Hurtado, Chile, descubrió un objeto de 60 metros de diámetro que, según los primeros cálculos, tenía un 3.1% de probabilidades de golpear la Tierra. Cálculos posteriores señalaron que no estaba en riesgo el planeta, pero en cambio la Luna tenía una pequeña posibilidad de recibir un impacto.

La Luna tenía 4.3% de probabilidades de golpear la Luna el 22 de diciembre del 2032. Se trataba de un peligro modesto pero real, que llamó la atención de los astrofísicos y que obligó a nuestros telescopios a voltear hacia esa pequeña roca.

Incluso se calculó que un impacto habría arrojado centellas a la Tierra por un siglo. La explosión, además, habría causado un sismo de magnitud 5 en el satélite.

Descartan que 2024 YR4 golpee la Luna

A más de un año de distancia, el telescopio espacial James Webb ha realizado nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4. La información recabada ha permitido a la ESA y la NASA descartar que haya un impacto en 2032.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, ubicado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, ubicado en California, dio conocer que recalculó la órbita del asteroide.

Según los nuevos datos, 2024 YR4 pasará a 21 mil 200 kilómetros de la Luna. En términos astronómicos es una distancia minúscula, pero coloca a nuestro satélite como fuera de todo peligro próximo.

En su blog de Defensa Planetaria, la NASA indicó: “Esta actualización refleja una mayor precisión en nuestra comprensión de dónde se espera que esté el asteroide en 2032, más que un cambio en su trayectoria orbital”.

Desde que los astrónomos han afilado su vista con telescopios, especialmente en el último siglo, la humanidad ha comprobado que los impactos de asteroides son mucho más comunes de lo que desearíamos. Ahora sabemos que objetos de tamaño menor todo el tiempo se consumen en nuestra atmósfera y muchos incluso tocan la superficie.

Sin embargo, 2024 YR4 representó un peligro real de daños severos por un asteroide. En su momento, la doctora en Física por la UNAM declaró a N+ que un golpe así “no pondría en riesgo la civilización humana”, pero en cambio podría haber sido “una catástrofe muy severa en el lugar donde golpeara”.

