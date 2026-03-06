Suman 34 Muertes por Sarampión en México: El Último Caso se Registró en Sinaloa

Se elevaron las muertes por sarampión en México; la Secretaría de Salud informó este viernes 6 de marzo de 2026 que ya suman 34 decesos por la enfermedad y el último caso ocurrió en el estado de Sinaloa.

Además, se confirmaron 12 mil 556 casos acumulados en los 32 estados del país. Estas cifras muestran que del 5 de marzo (12 mil 379) al 6 de marzo de 2026 (12 mil 556) se sumaron 177 nuevos casos en 24 horas.

Estos son estados con más defunciones por sarampión en México

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 4 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Chiapas, 1 muerte

Guerrero, 1 muerte

Sinaloa, 1 muerte

