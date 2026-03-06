La Selección Mexicana, bajo el mando de Benjamín Gil, debutó en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con una sonora victoria ante Gran Bretaña este viernes 5 de marzo. La figura fue, sin duda, el segunda base Jonathan Aranda.

Cuando México y Gran Bretaña peleaban codo a codo, muy parejos, hasta que el tijuanense Jonathan Aranda aceitó el bat y mandó un cañonazo que abrió la brecha para el triunfo de los tricolores.

México empezó ganando el encuentro, cuando Nacho Álvarez conectó home run solitario ante el pitcher Jack Anderson en la parte alta de la segunda entrada. El 1-0 parecía un buen presagio.

Pero Gran Bretaña empató hasta la sexta entrada: El lanzador Alex Carrillo no pudo con Ford, que conectó un cuadrangular para igualar 1-1 la pizarra.

Antes de eso, en la parte alta del sexto episodio, el mexicano Jonathan Aranda por poco se vuela la barda. Le pegó con fiereza al lanzamiento de Long e hizo volar la pelota hasta el fondo del parque, sólo que fue atrapada sobre la barda por Thompson. Se quedó a centímetros del cuadrangular, con dos hombres en base.

El encuentro se mantuvo parejo, aunque México sufrió un par de sustos y logró apagar el fuego. Fue en el octavo inning que aparición el cañón de Jonathan Aranda, para encaminar el triunfo azteca,

Jonathan Aranda Conectó Home Run en el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Otra vez tocó el turno a Jonathan Aranda en la parte alta de la octava entrada, luego de que Durán estaba en primera y Arozarena en segunda base. El beisbolista tijuanense se plantó con seguridad ante el recién ingresado Tristan Beck.Con el número 8 en el dorsal, el mexicano conectó cuadrangular por el jardín izquierdo para llevarse por delante a sus dos compañeros y poner el 4-1 en la pizarra.

El home run levantó anímicamente a México. Más adelante, Alex Thomas conectó imparable para empujar a dos beisbolistas mexicanos. El partido ya lo ganaban los tricolores por 6 carreras contra 1 en la parte alta del último inning.

En ese mismo capítulo, Joey Ortíz le pegó con todo a la bola y logró extrabase, para impulsar a Alex Thomas hasta home, Y Randy Arozarena impulsó la octava carrera.

Aunque Gran Bretaña intentó reaccionar, sólo consiguió una carrera en la parte baja de la novena para dejar todo en 8 carreras a 2. Gran triunfo de México, que encontró en Jonathan Aranda al héroe del debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con información de N+

RGC

