Conflicto en Medio Oriente: ¿Qué Selecciones Están en Riesgo de No Asistir al Mundial 2026?

Las alertas se han encendido en el futbol mundial. Debido al conflicto armado en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, peligra la participación de algunas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Por ello es que la FIFA está en constante comunicación con la Federaciones de todos los continentes, para tomar las medidas que considere pertinentes en caso de que los representativos de algunos países declinen o no puedan asistir al Mundial 2026 que se efectuará en México, Canadá y Estados Unidos entre el 11 de junio al 19 de julio.

Recientemente el presidente de la Federación de Futbol, de Irán, Mehdi Taj, dijo que analizan seriamente la posibilidad de que su Selección no asista al Mundial 2026.

"Con lo que ocurrió y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", mencionó el dirigente.

Hay que recordar que Irán clasificó de manera deportiva al certamen, en el cual quedó emparejado junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G.

El calendario de la Copa del Mundo señala que Irán debe jugar todos sus partidos en territorio estadounidense, pero el conflicto armado entre ambas naciones puede impactar en el plano deportivo.

Trump dice que no le importa si Irán no asiste al Mundial 2026

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya declaró que no le importa si la Selección de futbol de Irán juega el Mundial 2026 que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Realmente no me importa. Creo que Irán ​es un país muy derrotado. Están al límite", dijo Trump.

Los comentarios de Trump ocurren luego de que Irán fue la única nación ausente en la cumbre de planificación de la FIFA para los participantes del Mundial 2026 esta semana en Atlanta, lo que profundiza las preguntas sobre si el país quedará fuera del torneo.

Participación de Irak en repechaje mundisliasta está en suspenso

A pocas semanas del partido de repechaje para el Mundial 2026, la Selección de Irak también enfrenta serios problemas debido al conflicto armado en Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Uno de ellos es el trámite de las visas del equipo y el otro es que su entrenador está varado en los Emiratos Árabes.

Fue la Federación Iraquí de Futbol la que señaló este miércoles 4 de marzo que el técnico Graham Arnold, que dirige al combinado nacional, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Y para empeorar la situación, los seleccionados que juegan en clubes de la Liga de futbol local o en otros países vecinos no pueden tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida preventiva.

El tiempo apremia, porque Irak tiene programado el partido de repechaje para el 31 de marzo en Monterrey. Su rival será el ganador del partido Bolivia vs Surinam, que se jugará el 28 de ese mismo mes.

Por ello es que la Federación Iraquí de Futbol está en constante comunicación con la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), para que consideren la situación y se pueda llevar a cabo el repechaje.

Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido comunicación con los directivos de la Federación de Futbol de Irak para atender la situación y buscar alternativas que permitan garantizar la participación del equipo en el encuentro programado.

La dependencia precisó que tanto la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos como la representación diplomática en Türkiye, e incluso sedes consulares en países de Europa, están en la mejor disposición de otorgar las visas necesarias a los jugadores, cuerpo técnico y directivos que viajarían a territorio mexicano.

Asimismo, la cancillería informó que ya solicitó a la Federación de Futbol de Iraq la lista de las personas que integrarían la delegación, así como su lugar de residencia, con el objetivo de agilizar los procedimientos para la emisión de visas.

