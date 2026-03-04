México y la FIFA Coordinan Acciones de Seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales, que sostuvo hoy miércoles 4 de marzo, una reunión con representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial 2026.

Video relacionado: A 100 Días del Inicio del Mundial 2026: Presentan Póster Oficial y Presidenta Sheinbaum Levanta la Copa

Video. Mundial 2026: Gabinete de Seguridad de Sheinbaum y FIFA se Reúnen Para Coordinar Acciones de Seguridad

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

El funcionario federal destacó que se revisaron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante dicho evento internacional. Así lo mencionó:

“Con trabajo conjunto y coordinación entre federación, estados y municipios, la seguridad de la población y de quienes visiten nuestro país durante el Mundial”

La reunión fue llevada a cabo por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de la Marina, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México, Gerardo Guadalupe Escamilla, secretario de Seguridad de Nuevo León, entre otros funcionarios y representantes de la FIFA.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

