Este viernes 27 de febrero el trofeo de la Copa del Mundo 2026 llegará a suelo mexicano. El avión que lo transporta aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que se realizará una ceremonia oficial de recibimiento.

Luego de los honores, el trofeo de campeón que todos los equipos anhelan iniciará el tour que lo llevará a diferentes puntos del país para que la gente se empiece a empapar de la euforia mundialista, a poco más de 100 días de que inicie el torneo en México, Canadá y Estados Unidos de manera simultánea.

Como parte del FIFA World Cup Trophy Tour, el máximo símbolo del futbol mundial estará en la ciudad de Guadalajara a partir del sábado 28 de febrero. Así que del AIFA será trasladado a esa ciudad. Hay que recordar que la Perla Tapatía es una de las sedes mundialistas, junto con la CDMX y Monterrey.

Trofeo de la Copa del Mundo 2026 Llega a México: Estas Son las Ciudades que Recorrerá y el Calendario

A continuación las ciudades de México donde se exhibirá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Guadalajara: Del 28 de febrero al 2 de marzo.

León: El 4 y 5 de marzo.

Veracruz: El 6 al 7 de marzo.

Chihuahua: El 9 y 10 de marzo.

Querétaro: El 11 y 12 de marzo.

Monterrey: El 14 al 16 de marzo.

Puebla: El 18 y 19 de marzo.

Mérida: El 21 y 22 de marzo.

Ciudad de México: Del 5 al 8 de junio.

Desde el 3 de enero del 2026, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA inició su tour en Riad, Arabia Saudita. La gira incluye las 30 asociaciones que integran la FIFA, con 75 escalas y más de 150 días de gira, previo al Mundial 2026.

El tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visitará los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, así como las futuras sedes de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, incluyendo Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudí y Brasil.

