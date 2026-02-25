Resultados de Playoffs Champions League 2026 Hoy: Marcadores y Equipos Clasificados a Octavos

Este miércoles 25 de febrero finalizaron los playoffs de la Champions League 2026. Y una de las grandes dudas era si el Real Madrid podría avanzar a octavos de final, a costa del Benfica. También tenía un pie afuera la Juventus. Estos son los detalles de los equipos que consigueron su boleto.

Luego de la jornada del martes, hoy se jugaron el resto de los partidos de vuelta en los playoffs de la Champions League. Temprano, se llevó a cabo el Atalanta vs Borussia Dortmund. El equipo italiano llegó a este compromiso con la desventaja de 2-0 en la ida.

Noticia relacionada: UEFA Sanciona a Prestianni por Presuntos Insultos Racistas a Vinicius Jr.

Sin embargo el Atalanta tuvo un gran desempeño en la vuelta y ganó 4-1 con goles de Scamacca, Zappacosta, Pasalic y Samardzic. Así que avanzó a la siguiente fase con marcador global de 4-3.

Luego, en el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain pasó un susto cuando el Mónaco le plantó cara. El duelo acabó 2-2 y el marcador global fue de 5-4 a favor de los parisinos.

De manera apretada, el PSG logró avanzar a la siguiente fase, pero deberá mejorar si no quiere quedar fuera muy pronto. Hay que recordar que el equipo que dirige Luis Enrique es el actual campeón de la Champions.

Resultados de Playoffs Champions League 2026 Hoy: ¿Cómo Quedó el Real Madrid?

También el Real Madrid pasó apuros para conseguir su boleto a octavos de final. Hay que recordar que en la ida ganó 1-0 al Benfica, pero el duelo fue opacado por la polémica: todo se centró en los posibles insultos racistas a Vinicius por parte de Gianluca Prestianni, jugador de las Águilas.

Video: "Sería Fantástico que Jugadores Pudieran Parar un Partido por Racismo": Alex de la Rosa



Ya en la vuelta, el Benfica se puso arriba 1-0 a los 14 minutos, pero el Madrid empató 1-1 poco después. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

La segunda parte fue muy pareja y el Benfica rondó la sorpresa, hasta que Vinicius consiguió el 2-1 a los 80 minutos. Con global de 3-2, el Madrid amarró el pase a octavos.

Y en Italia, la Juventus de Milán necesitaba una gran hazaña para darle la voltereta al Galatasaray, que había ganado 4-1 en la ida.

A lo largo de 90 minutos consiguió ganar 3-0 con tantos de Locatelli, Gatti y McKennie, para mandar el duelo a tiempos extras. Sin embargo, jugar con un hombre menos todo el segundo tiempo, por la expulsión de Lloyd Kelly a los 48 minutos, le pasó factura.

El Galatasaray sepultó el sueño de la Juve en los tiempos extras, cuando Víctor Oshimen hizo el 3-1 y luego Baris Yilmar anotó el 3-2. Con global de 7-5, el equipo turco eliminó a la Juve.

Resultados de Playoffs Champions League 2026 Hoy: Marcadores y Equipos Clasificados a Octavos de Final

A continuación todos los resultados de los playoffs de vuelta en la Champions League 2026:

Atlético de Madrid 4-1 Brujas (7-4 global)

Newcastle 3-2 Qarabag (9-3 global)

Leverkusen 0-0 Olympiacos (2-0 global)

Inter de Milán 1-2 Bodo Glimt (2-5 global)

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (4-3 global)

Juventus 3-2 Galatasaray (5-7 global)

París SG 2-2 Mónaco (5-4 global)

Real Madrid 2-1 Benfica (3-1 global)

Así que los equipos que avanzaron a octavos de final son: Atlético de Madrid, Newcastle, Leverkusen, Bodo Glimt, Atalanta, Galatasaray, París SG y Real Madrid.

Ya los esperan Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, que previamente habían avanzado de manera directa.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

