Víctor Dávila es Baja en el América por lo que Resta del Torneo Clausura 2026 ¿Qué le Pasó?

Siguen las malas noticias para el club América: ahora se confirmó que su delantero Víctor Dávila quedará fuera de circulación por lo que resta del Torneo Clausura 2026, luego de que resultó lesionado en el partido ante FC Juárez de la Jornada 9.

Como se recordará, Víctor Dávila se lastimó en el minuto 38 del partido América vs FC Juárez sin que nadie lo tocara. De acuerdo con las imágenes de televisión, pisó mal y cayó de inmediato al césped.

Las asistencias médicas del equipo azulcrema entraron al terreno de juego para atenderlo, le inmovilizaron la rodilla y lo sacaron en camilla. El artillero chileno fue sustituido por el delantero Patricio Salas.

Lesión de Víctor Dávila: ¿Qué le pasó al futbolista del América?

Producto de esa lesión, el club América mexicano anunció este jueves 5 de marzo que Víctor Dávila fue sometido a más estudios para conocer la gravedad de la lesión. Entonces se supo que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, razón por la cual será operado y se perderá lo que resta del Torneo Clausura 2026.



Las Águilas también informaron que Isaías Violante, otro de sus futbolistas, presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. Y que el tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución.

Además el miércoles 4 de marzo trascendió que Paulo Víctor, mano derecha del entrenador André Jardine se va del equipo. Y aunque es una mala noticia para los intereses americanistas, lo cierto es que se trata de una buena nueva para él: será entrenador de la Selección de Brasil en sus categorías menores.

Fue por medio de un comunicado que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) hizo el anuncio oficial sobre la incorporación del timonel a su proyecto. “Paulo Victor es el nuevo entrenador de la selección brasileña masculina Sub20 y de la selección preolímpica brasileña”.

No es algo nuevo para Paulo Víctor, porque ya dirigió antes a los chavales de las categorías Sub-15 y Sub-17, por lo que la CBF aplaudió que “el profesional de 38 años regresa a la Confederación Brasileña de Futbol para liderar a Brasil en los próximos ciclos de Sudamericano, Copa del Mundo Sub-20 y Juegos Olímpicos”.

Así las cosas, el entrenador André Jardine perderá a un elemento clave de su equipo. Hay que recordar que Paulo Víctor llegó al América en junio del 2023 para sumarse al cuerpo técnico de las Águilas.

