Donald Trump Recibe a Lionel Messi y al Inter Miami, Campeones de la MLS, en la Casa Blanca 

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con Lionel Messi este jueves 5 de marzo en la Casa Blanca, durante la recepción para celebrar al Inter Miami como campeón de la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS).

Esta es la primera visita del '10' argentino a la Casa Blanca y, por tanto, el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump.

Tanto el futbolista como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal. Sin embargo, Messi y Trump no se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en Miami.

Hay que recordar que en enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.

No obstante, el capitán del Inter Miami y de la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a problemas de agenda.

Con información de N+

RGC