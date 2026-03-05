Ya Son Más de 150 los Casos de Sarampión Confirmados en el Estado de Puebla

Este jueves 5 de marzo de 2026 el estado de Puebla registró un aumento en los casos confirmados de sarampión, registrándose un total de 152 pacientes con esta enfermedad.

De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico de Sarampión publicado por la Secretaría de Salud del estado de Puebla se ha descartado en 179 pacientes, mientras que más de 380 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

Superan los 150 casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Según las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este jueves 5 de marzo, subieron a 152 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 78 son hombres mientras que 74 son mujeres, de los cuáles 147 se encuentran distribuidos en 12 municipios de la entidad poblana, mientras que cinco están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 179 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 384 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Continúa jornada de vacunación contra el sarampión en RUTA Puebla

Esta semana se han estado realizando jornadas de vacunación contra el sarampión gratuita en 13 estaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la ciudad de Puebla, teniendo como último día este viernes 6 de marzo.

Las vacunas estarán disponibles en las siguientes estaciones: en la Línea 1, Bosques; en la Línea 2, Margaritas, Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores; y en la Línea 3, Valsequillo, Ciudad Universitaria (C.U.) BUAP, Parque Juárez, CAPU y Plaza Cristal.

Los únicos requisitos para ser inoculado son presentar la CURP (impresa o digital) y una identificación oficial (INE), además de cumplir con la edad requerida, bebés de entre seis y 11 meses y personas de seis a 49 años que no hayan sido vacunados previamente contra este padecimiento.

