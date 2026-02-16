Escuelas de Puebla Deberán Seguir Estas Medidas para Prevenir Contagios de Sarampión

En Puebla fue implementado el protocolo de actuación para la prevención del Sarampión en todas las escuelas del estado. La medida busca fortalecer la detección oportuna de posibles casos y evitar brotes en la población escolar. Cabe destacar que al corte del 15 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud reporta 73 casos confirmados de sarampión en ocho municipios de Puebla, 109 descartados y 241 probables.

El protocolo contempla la capacitación del personal docente y administrativo para identificar síntomas relacionados con esta enfermedad, así como la aplicación de medidas de aislamiento preventivo en caso de sospecha.

Ausentismo y Uso de Cubrebocas ha Generado el Brote de Sarampión en Puebla

Refuerzan medidas de higiene en escuelas por casos confirmados de sarampión en Puebla; Suman 73 contagios

Además, se establece la notificación inmediata a las autoridades sanitarias para garantizar respuesta coordinada entre el sector educativo y salud. Las acciones incluyen el refuerzo de medidas de higiene, el seguimiento de esquemas de vacunación y la difusión de información entre padres de familia.

Autoridades estatales señalan que el objetivo es proteger a niñas, niños y adolescentes, y mantener entornos escolares seguros. El llamado a la comunidad educativa es a mantenerse informada, completar los esquemas de vacunación y reportar cualquier síntoma de manera oportuna.

¿Qué hacer si extravíaste tu cartilla de vacunación?

Si extraviaron la Cartilla de Vacunación de los hijos, en medio de la alerta por el sarampión, no se preocupen. Lo que deben hacer es visitar el Centro de Salud o Unidad Médica más cercana para recibir orientación y continuar con el esquema de inoculación.

Si son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen que acudir a la Unidad Médica correspondiente con la Curp, fotografía y número de seguridad social activo para solicitar el historial clínico y expediente nuevo.

El personal de salud está obligado a revisar los registros existentes, recuerden que la vacunación es clave para proteger la salud de niñas, niños y toda la familia.

