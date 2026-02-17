Puebla entre los Estados con Mayor Número de Casos de Sarampión; Suman Más de 80 Confirmados

La batalla contra el sarampión continúa en Puebla, al corte del 17 de febrero se confirmaron 82 casos positivos en nueve municipios así como 117 casos descartados. Se registran además 262 casos probables y 5 casos confirmados de otros estados.

Las autoridades del Sector Salud resaltan que la mejor forma de combatir estos brotes es aplicándose la vacuna contra el sarampión, así podemos proteger a toda la población, pero principalmente a los niños y niñas quienes son más vulnerables a esta enfermedad.

Si tu hijo o hija tiene entre 6 meses de edad y 12 años y aún no se han puesto la vacuna, es fundamental que los lleves a vacunar, si ya se puso una dosis y pasaron seis meses, llévalo a aplicarse la segunda vacuna; Si ya cuentan con las dos dosis ya no es necesario que se vacune, pues ya está protegido.

Puebla y Tlaxcala entre las once entidades con más contagios de Sarampión en México

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark dio a conocer los once estados de la República Mexicana con más casos confirmados de sarampión, entre ellos se encuentra Puebla y Tlaxcala.

Jalisco: 2,429 casos

Chiapas: 546 casos

Sinaloa: 244 casos

Ciudad de México: 233 casos

Sonora: 166 casos

Colima: 95 casos

Durango: 91 casos

Puebla: 82 casos

Tabasco: 50 casos

Nayarit: 33 casos

Tlaxcala: 18 casos

Estos estados son prioritarios para contener el brote de sarampión, por lo que las autoridades federativas implementaran la siguiente estrategia. Se vacunará a personas de 13 a 49 años de edad quienes no se han puesto la vacuna de sarampión o no haya completado su segunda dosis.

Las personas que ya tienen su vacuna o ya se hayan contagiado anteriormente, no es necesario que se vacunen. Mientras que quien no tenga el refuerzo deberá acudir a un Centro de Salud para vacunarse.

Continúa en Incremento el Número de Personas con Sarampión en Puebla

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en Puebla?

Consulta más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles a través de la página https://dondemevacuno.salud.gob.mx en cualquiera de estos lugares no es necesario algún tipo de afiliación, es totalmente gratuita y se aplica para toda la sociedad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, recalcó que actualmente se cuenta con 27 millones de dosis de vacunas disponibles para poder controlar los contagios de sarampión.

