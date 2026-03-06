Ejecutan Orden de Aprehensión contra Jared Alejandro ‘N’ por el Feminicidio de Kimberly Joselin

En un comunicado, Fernando Blumenkron Escobar, fiscal General del Estado de Morelos, informó de la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro ‘N’, por el delito de feminicidio en perjuicio de Kimberly Joselin.

Blumenkron Escobar indicó:

“Hace unas horas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en internamiento contra Jared Alejandro ‘N’ por el feminicidio de Kimberly Joselin”

Este mandato judicial se suma al que Jared Alejandro ‘N’ ya tenía por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, por el cual hoy fue vinculado a proceso.

Y permanece internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

Caso

Kimberly Joselin, estudiante del segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, salió el 20 de febrero, rumbo al campus Chamilpa y le avisó a sus familiares cuando llegó a la universidad.

Después perdieron contacto con ella, por lo que iniciaron una intensa búsqueda.

La familia presentó la denuncia correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda.

El 2 de marzo, las autoridades informaron que se había localizado un cuerpo en el polígono de búsqueda de la joven.

La Fiscalía de Morelos el 3 de marzo dio a conocer que el cuerpo sin vida correspondía a la joven Kimberly Joselin, de acuerdo con los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales.

Con información de Fiscalía General del Estado de Morelos

