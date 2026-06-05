Gobernador de Tamaulipas Da Mensaje por Supuesta Investigación en EUA: Esto Dijo Villarreal

Esto fue lo que dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por la supuesta investigación en Estados Unidos y la presunta cancelación de su visa

Américo Villarreal Anaya, gobernador de TamaulipasFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Américo Villarreal responde a Los Angeles Times: niega vínculos con el huachicol y asegura que no hay pruebas. ¿Qué más dijo el gobernador de Tamaulipas?

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