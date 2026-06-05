Gobernador de Tamaulipas Da Mensaje por Supuesta Investigación en EUA: Esto Dijo Villarreal

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, dio un mensaje hoy, 5 de junio de 2026, en el que emitió su posicionamiento luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que estaría siendo investigado en Estados Unidos de América (EUA) por presunto vínculo con el robo de combustible, conocido como huachicol.

En contexto: El 3 de junio de 2026, Los Angeles Times publicó que Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por presuntos nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con el periódico estadounidense, Estados Unidos habría cancelado las visas de ambos gobernadores; sin embargo, seguirían ingresando a territorio estadounidense como parte de un programa de cooperación.

Tanto Alfonso Durazo, como Américo Villarreal, negaron las supuestas acusaciones.

¿Qué dijo hoy el gobernador de Tamaulipas?

En el mensaje, el gobernador de Tamaulipas negó la presunta investigación en su contra y que le hayan cancelado la visa americana.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones contenidas en el reportaje publicado por Los Angeles Times”.

Villarreal Anaya dijo que “se trata de afirmaciones que buscan presentar acusaciones sin exhibir una sola prueba verificable que las haga sustentables”.

Apuntó que “la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas” y afirmó que en lo relacionado a los supuestos vínculos con el huachicol, no ha “participado, promovido, protegido ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza, ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”.

Américo Villarreal mostró su visa y señaló que aún cuenta con el documento: “No he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”.

Afirmó que tiene la conciencia tranquila, porque “no he cometido delito alguno. No tengo relación con organizaciones criminales. No he colaborado con ningún gobierno extranjero en los términos que de manera irresponsable se insinúan”.

Finalmente, dijo que seguirá concentrado en su tarea como gobernador de Tamaulipas y continuará trabajando para fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico, generar bienestar y ampliar las oportunidades para las familias tamaulipecas.

RMT