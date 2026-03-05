¿Cuándo se Dan Flores Amarillas en México y Qué Significa? Día Exacto que se Regalan

Que no te sorprenda si durante este mes ves desfilar a personas con ramos de flores amarillas por la calle, cada vez cobra mayor fuerza esta tradición que surgió en redes sociales. Por lo que en N+ te decimos el día exacto en que se regalan flores amarillas en México, y el significado detrás de estos 'bouquets'.

Lo más probable es que en los próximos días tus redes sociales se llenen de fotografías de ramos de flores amarillas, pero cuándo sepas el significado detrás de este regalo no lo verás de la misma manera.

De hecho, existe confusión sobre la fecha, dado que en septiembre también se regala este color de flores, por lo que en una nota previa ya te explicamos quiénes reciben estos ramos el 21 de septiembre y cuál es su significado.

De hecho los floristas tienen picos de ventas en dichas fechas, aunque también hay días específicos para regalar flores moradas y azules, así que toma nota.

¿Cuándo se regalan flores amarillas en México?

Una vez que se aclaró que existen dos fechas en el año para dar flores amarillas, nos centraremos en este mes. El día exacto para sorprender a tu persona especial con este regalo es el 21 de marzo.

Y no es para nada una casualidad, ese día cambia la estación y se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aunque este 2026 se tiene previsto que ocurra a las 03:45 horas del 20 de marzo.

Se trata de una versión "tropicalizada" de la tradición original que surgió en redes sociales a partir de la telenovela infantil "Floricienta" y que cobró popularidad en los últimos años.

Ello debido a que en uno de los capítulos suena una canción que hace referencia a que la protagonista esperaba que su enamorado le diera flores amarillas el 21 de septiembre, fecha en que se emitió dicha escena.

Dado que la serie es Argentina, el 21 de septiembre es la fecha en la que inicia la primavera en ese país del hemisferio sur, a diferencia de México, dónde esta estación inicia en marzo.

¿Qué significa regalar flores amarillas en marzo?

Ahora bien, el color amarillo se asocia a la alegría y la primavera. Según la psicología significa energía, amistad, optimismo, extraversión y creatividad.

Por si fuera poco, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió que las flores amarillas tienen dicho pigmento debido a los carotenoides, que también dan pigmento a los ramos rojos y naranjas.

Y es que la diversidad de colores de las flores se debe a las moléculas de pigmentos, acumulados en sus pétalos, dado que absorben una parte del espectro de la luz y reflejan otra.

Además de ser atractivas para el ojo humano, el color sirve para atraer polarizadores como las abejas. Los pigmentos más frecuentes son las clorofilas, carotenoides y flavonoides.

Por lo que regalar flores amarillas es una forma creativa de decirle a alguien "te quiero" o "iluminas mi día".

Ideas de flores amarillas para regalar en marzo 2026

Por supuesto que los girasoles son los reyes de esta fecha, su color brillante los ha convertido en protagonistas de los ramos del 21 de marzo. Aunque no son las únicas opciones.

También puedes optar por ‘bouquets’ de Tulipanes, Gerberas, Lilis y Rosas. La idea es que seas creativo y sorprendas a esa persona especial.

