¿A Qué Hora Anuncia CAMe Reporte de Contingencia Ambiental? Actualización Doble Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) prevé la publicación de su nuevo reporte hoy, martes 17 de febrero 2026, en el que informa si sigue o se suspende la contingencia ambiental y, por ende, el doble hoy no circula para mañana. Si te preguntas a qué hora sale el informe, te contamos.

Luego de casi cinco días consecutivos de contingencia ambiental, que comenzó a levantar preguntas de si se activaría la Fase 2, este martes se dio a conocer que se suspendió la alerta ambiental.

Video: Suspenden Contingencia Ambiental en CDMX, Edomex y Zona Metropolitana del Valle de México

¿A qué hora se anunció el reporte de la CAMe Hoy 17 de febrero 2026?

Alrededor de las 18:40 horas de este martes se dio a conocer el nuevo reporte de la CAMe, en el que se dio a conocer que se suspendió la restricción, así como el Doble Hoy No Circula.

Noticia en desarrollo