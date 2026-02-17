¿Cómo Revisar Dónde Vacunan contra Sarampión Cerca de Mí?: De Chiapas a Chihuahua, Así Funciona

La Secretaría de Salud dio a conocer que ya está disponible la plataforma digital https://dondemevacuno.salud.gob.mx, que permite a la población consultar de manera rápida y sencilla si eres parte del grupo prioritario para vacunación contra el sarampión y puedas localizar el punto de vacunación más cercano a tu domicilio.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que la plataforma está enfocada para utilizarse desde computadora, teléfono celular o tableta para los siguientes sectores:

Madres

Padres de familia

Personas cuidadoras

Población en general

¿Qué se puede encontrar en app para vacunarse?

La herramienta permite buscar por entidad y municipio o alcaldía, muestra los días y horarios de atención de los más de 21 mil puntos de vacunación disponibles en el país y que son operados por el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y servicios estatales de salud.

Vacunación prioritaria de sarampión se concentra en estos sectores

Niñas y niños de seis meses a 12 años que no hayan recibido ninguna dosis o no tengan completo su esquema de vacunación.

o no tengan completo su esquema de vacunación. Personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas y residan en entidades con mayor transmisión : Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco.

: Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco. En el caso de personas de 50 años y más, la mayoría ya cuenta con protección previa, por lo que no forman parte del grupo prioritario actual.

Las personas con esquema completo no requieren vacunarse nuevamente.

¿Qué pasa si no tengo internet?

Si se carece de acceso a internet, está disponible la Línea 079, donde personal capacitado brinda orientación sobre los centros de vacunación según entidad, municipio y grupo de edad.

Así avanzan los casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud (SSA) de México confirmó tres nuevos muertes a causa del brote de sarampión que sufre el país desde 2025, lo que eleva a 31 el número de muertes por esta epidemia.

Según el más reciente informe publicado el 16 de febrero de 2026, las autoridades sanitarias han registrado 12 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, siendo 9 mil 850 los contagios confirmados desde el año pasado.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (mil 434 casos), seguido de los de 5 a 9 años (mil 204).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 54.12 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la mortalidad, se produjeron 31 fallecimientos por el actual brote, de los cuales cuatro se dieron en enero y febrero de este año, en los estados de Michoacán, Jalisco, Durango y Tlaxcala.

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gobierno cuenta con vacunas suficientes para inmunizar a la población y enfatizó que, a la fecha, se han aplicado más de 16 millones de vacunas; tan solo entre el 7 y el 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.

